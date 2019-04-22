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Любовь Успенская в добром здравии, но концерты все же отменила
По инф. rosbalt.ru   
22 Апреля 2019 г.
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Слухи о том, что известная исполнительница шансона Любовь Успенская попала в больницу, опроверг директор артистки Виталий Макаров. Он заверил, что с Успенской все в порядке.

Любовь Успенская в добром здравии, но концерты все же отменила

 

«Кто там дурью мается? Все нормально, и самочувствие нормально», — заявил Макаров в интервью одному из телеканалов, а также пояснил, что они с Успенской просто не успели на самолет.

Чуть позже сама певица опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором извинилась перед поклонниками, но подтвердила отмену концертов в Омске и Барнауле. Также Успенская заверила, что продолжит гастроли с 24 апреля.

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Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить следующие концерты: - Барнаул 22 апреля. - Омск 23 апреля. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания. С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится без изменений. В города, где были отменены концерты, мы обещаем вернуться в скором времени с вашими любимыми песнями! #тур #омск #барнаул #концерт #Успенская

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

По инф. rosbalt.ru

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