Любовь Успенская в добром здравии, но концерты все же отменила

Слухи о том, что известная исполнительница шансона Любовь Успенская попала в больницу, опроверг директор артистки Виталий Макаров. Он заверил, что с Успенской все в порядке.

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«Кто там дурью мается? Все нормально, и самочувствие нормально», — заявил Макаров в интервью одному из телеканалов, а также пояснил, что они с Успенской просто не успели на самолет.



Чуть позже сама певица опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором извинилась перед поклонниками, но подтвердила отмену концертов в Омске и Барнауле. Также Успенская заверила, что продолжит гастроли с 24 апреля.

По инф. rosbalt.ru

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