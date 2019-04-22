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Любовь Успенская попала в больницу?
По инф. «Аргументы недели»   
22 Апреля 2019 г.
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Утром в понедельник, 22 апреля, в СМИ появилась информация о госпитализации певицы Любови Успенской. Согласно последней информации, артистка была доставлена в одну из московских клиник. Также известно, что сегодня вечером Любовь Успенская должна была дать концерт в Барнауле, однако утром не вылетела из Москвы.

Любовь Успенская попала в больницу?

Организаторы мероприятия отметили, что певица госпитализирована. В настоящий момент ожидается решение врачей по самочувствию артистки. Предполагается, что выступление будет перенесено. Данных о состоянии здоровья Любови Успенской пока не поступало.

По инф. «Аргументы недели»

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