Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Актриса Любовь Толкалина призналась, что вышла замуж после четырех лет отношений с возлюбленным. У 42-летней Толкалиной была семья с режиссером Егором Кончаловским, актриса родила от него дочь Марию. Но официально их брак не был зарегистрирован.

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После объявления пары о расставании красавице-актрисе приписывали романы то с Борисом Гребенщиковым, то с британским телеведущим. Но Любовь не любит делиться о своей личной жизни. И вопросы об отношениях с мужчинами, вероятно, ей надоели. В Инстаграм Толкалина написала о своём замужестве. По словам актрисы, она вышла замуж ещё некоторое время назад, но не захотела говорить о новом статусе.

- Такой странный вопрос... потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить, — заявила Толкалина.

Фолловеры от души поздравили свою любимицу и пожелали долгих лет счастливого замужества.

Селфи с 53-летним британским музыкантом Саймоном Бассом появилось в Инстаграм Любы еще прошлой осенью. Композитор живет в Лондоне и сочиняет музыку для таких знаменитых исполнителей, как Мадонна и Робби Уильямс. Тогда Толкалина представила мужчину как своего друга и сообщила, что его взрослые дети живут в разных странах.

По инф. argumenti.ru

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