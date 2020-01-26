Любопытно: а сколько зарабатывает президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году в среднем зарабатывал в месяц 22,5 тыс. гривен ($929). У руководителя его офиса Андрея Богдана и его заместителей зарплата оказалась выше.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Государственное управление делами Украины, Богдан в среднем получал больше главы государства. Так, в декабре ему начислили 50,4 тыс. гривен. Его заместители в среднем зарабатывали 31 тыс. гривен.

Отмечается, что зарплата украинского президента состоит только из оклада и не включает надбавок и премий.

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По инф. rosbalt.ru

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