Литва еще повыбирает себе президента

По итогам первого тура президентских выборов в Литве, состоявшегося 12 мая, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому борьба продолжится во втором туре. В него вышли два политика, показавшие максимальный результат, — экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов республики Ингрида Шимоните.

Второй тур в бывшей советской республике (ныне - член Евросоюза) состоится через две недели, 26 мая. Оба его участника ранее заявляли, что в случае своего прихода к власти не намерены менять существующий курс политики в отношении России.

По данным Главной избирательной комиссии Литвы, в первом туре с результатом в 31,09% голосов (после обработки бюллетеней с 1858 из 1972 участков) лидирует Науседа, баллотировавшийся как независимый кандидат. Шимоните, выдвинутая партией «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», набрала 29,16%.

Третьим фаворитом президентских выборов считался действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, однако он сумел заручиться поддержкой лишь порядка 21% избирателей и не прошел во второй тур.

Остальные кандидаты — а всего на президентский пост в первом туре претендовали девять человек — набрали менее 5%.

Polit.ru

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