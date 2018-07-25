Линия перемены дат

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25 Июля 2018 г.
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Индексации пенсий будут проводиться ежегодно 1 января.

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Правительство определилось с порядком индексации страховых пенсий. Она будет проходить ежегодно с 1 января. Об этом заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения (законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство) предложим иной порядок индексации, чем был ранее», – сообщила Голикова.

Сейчас пенсии индексируются два раза в год: 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля в зависимости от доходов Пенсионного фонда России. Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с 2019 года вырастет в среднем на одну тысячу рублей. В 2024 году Минфин ожидает роста средних пенсий по стране до отметки 20 тысяч рублей.

Кроме того, правительство планирует возобновить индексацию материнского капитала с 2020 года, сообщила Голикова. «Начиная с 2020-го и дальше, в 2021 году, будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта «Демография», – сказала вице-премьер.

Индексация маткапитала не проводилась с 2015 года. Сейчас он составляет чуть больше 453 тысяч рублей. Эта форма поддержки была введена в России в 2007 году, она выдаётся за рождение либо усыновление второго или последующих детей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

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