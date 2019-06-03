Лингвисты — в политическом строю:: на Украине изменили написание русских фамилий

Правительство Украины одобрило новые нормы правописания, разработанные киевским Институтом языкознания им. Потебни. Правила касаются, в том числе, написания фамилий.

Теперь все русские фамилии, который оканчиваются на -ый и -ой, нужно будет писать через -ий.

Кроме того, славянские фамилии, с суффиксами -ск-, -цк- необходимо будет писать с использованием мягкого знака. Так, фамилия Маяковский должна передаваться как «Маяковський», а Трубецкой — как «Трубецький». Однако исключением будет, например, имя писателя Льва Толстого.

Новый президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая. Он набрал больше 73% голосов избирателей — это «рекорд» за все время существования независимой Украины. Его предшественник Пётр Порошенко до своего ухода успел подписать закон о языке, который должен вступить в силу на Украине в июле.

Согласно документу, другие языки, кроме украинского, могут применяться в бытовой сфере и при религиозных обрядах. Владимир Зеленский намерен проверить его на соответствие Конституции. Однако на заседании Совбеза 21 мая рассмотрение вопроса не состоялось.

Окончательный текст редакции «Украинского правописания» опубликуют 3 июня. Новые правила рекомендуют использовать во всех сферах общественной жизни для «обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации орфографических норм».

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По инф. rosbalt.ru

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