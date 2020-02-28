Лика Стар призналась, что тоже пострадала от «козней» Пугачёвой

Певица Лика Стар рассказала, как из-за влияния Аллы Пугачевой она лишилась концертов и карьеры. По словам исполнительницы, Примадонне не понравилась связь артистки с мужем Кристины Орбакайте.

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Стар рассказала, что у нее был скоротечный роман с Владимиром Пресняковым. Вместе с певцом она даже записала одну общую песню. При этом исполнительница утверждает, что не она стала причиной развода Преснякова и Орбакайте, потому что в тот период у мужчины было «много увлечений».



- По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне прощай. Но все это меня только закалило. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? Но я шла вперед, это был хороший опыт, - призналась Лика Стар.



Напомним, ранее в крахе своей карьеры Аллу Пугачёву обвинил также Михаил Муромов. По словам певца, Примадонна в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору, потому как боялась серьезной конкуренции.

По инф. argumenti.ru

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