Лика Стар призналась, что тоже пострадала от «козней» Пугачёвой

Стар рассказала, что у нее был скоротечный роман с Владимиром Пресняковым. Вместе с певцом она даже записала одну общую песню. При этом исполнительница утверждает, что не она стала причиной развода Преснякова и Орбакайте, потому что в тот период у мужчины было «много увлечений».
- По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты. А Володя, как трусливый котенок, сказал мне прощай. Но все это меня только закалило. А потом меня внесли в черный список, я перестала появляться в передачах. Спросите Аллу Борисовну, зачем она это сделала, на какие факты опиралась? Но я шла вперед, это был хороший опыт, - призналась Лика Стар.
Напомним, ранее в крахе своей карьеры Аллу Пугачёву обвинил также Михаил Муромов. По словам певца, Примадонна в свое время распорядилась, чтобы его не показывали по телевизору, потому как боялась серьезной конкуренции.
В аэропорту Краснодара управление Россельхознадзора задержало необычный живой груз — 74 обезьянок из Кооперативной Республики Гайана (Южная Америка).Зверьки прокатились по всему миру, но в итоге в Россию так и не попали — виной тому отсутствие документов.
Экспедиция на научном ледоколе «Натаниэль Палмер» обнаружила не отмеченный на картах остров возле Антарктиды. Он появился из-за таяния шельфового ледника. (Глобальное потепление оказывает большое влияние на природу, и было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.
Одаренный мелодист, Юрий Антонов давно и прочно завоевал сердца соотечественников на просторах большого Союза. Удивителен феномен простых песен Юрия Антонова, ставших на десятилетия нашими спутниками в жизни.
Счетная палата сообщила о неэффективном расходовании бюджетных денег, которые направляют на оснащение больниц и поликлиник. (Мало выделить деньги, надо успешно их освоить, и вот с этим-то проблемы в регионах большие. - прим. МГ.)
А вы знаете значение слова «ближний»? Это стало темой видеорассуждения блогера платформы YouTube Анатолия Хацаева, который взял на себя просветительскую функцию. Прогулку по зеленой зоне он совместил с толкованием данного слова.
Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
Как хорошо быть богатым человеком, но так жить получается далеко не у всех. А по тем, кто денежки имеет, есть интересная статистика. Так, по количеству новых миллиардеров Китай обогнал США. По данным 2019 года, в Китае стало на 182 миллиардера больше, а Америка приросла только 59 богачами. Больше всего состоятельных людей с активами свыше миллиарда долларов проживают в Пекине, их 110 человек. А в Нью-Йорке таких счастливчиков 98.
В разных сферах деятельности людей применяются полимерные материалы. Особенно распространены искусственные решения в сегменте строительства и ремонтных работ. Для отделки фасадов домов и иных сооружений часто используют, к примеру, виниловый сайдинг. История популярного материала начала свой пусть из Канады, потребительской аудитории он был явлен примерно 60 лет назад. За время существования сайдинг претерпел конструктивные изменения и стал востребован теперь еще больше.
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