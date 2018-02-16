Лифт застрял в проверках

В ряде регионов не успевают принимать и вводить в эксплуатацию новые лифты, установленные в многоквартирных домах по программе ускоренной замены. Жителям, в подъездах которых работы уже завершены, все равно приходится подниматься на свои этажи пешком, пишет "Российская газета".
К 2022 году в России должны заменить 75 тысяч устаревших лифтов
"Мы столкнулись с очень странной проблемой, - сообщила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева на слушаниях в Общественной палате. - По стране пошли региональные программы капремонта, реализуется приоритетный ведомственный проект по ускоренной замене лифтов. И вот в части регионов он буксует в связи с тем, что органы Ростехнадзора просто не успевают принимать в эксплуатацию лифты, которые начали меняться в том темпе, в котором они должны меняться. Есть жалобы от граждан, которые говорят, что лифты установили, и они не работают".
Новый подъемник и безопасный не одно и то же, многие подрядчики меняют кабины, но оставляют старый механизм
Всего в жилом фонде страны сегодня около 440 тысяч лифтов. Программа предполагает ускоренную замену 75 тысяч лифтов к 2022 году и снижение износа лифтового оборудования на 16 процентов без дополнительной финансовой нагрузки на собственников жилья. За 2017 год к программе присоединились 20 регионов.
Проблемы с вводом лифтов в эксплуатацию возникли в Москве, в Московской, Мурманской, Липецкой, Белгородской и Архангельской областях, а также в Хабаровском крае. Причем проблема не техническая. Мастера установили новые лифты и уже покинули объект, работы не ведутся. Но бюрократические проволочки вынуждают жильцов домов заниматься фитнесом поневоле.
"В середине 2017 года было принято постановление правительства и, по сути, возвращен надзор Ростехнадзору за безопасной эксплуатацией лифтов", - рассказывает руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при минстрое Сергей Чернышов. Теперь лифт после замены и модернизации вводится в эксплуатацию лишь пройдя контрольный осмотр инспектором Ростехнадзора.
"Если мы в 2016 году заменили 16 тысяч лифтов, то на 2018 год у нас 20 тысяч лифтов стоит в плане. То есть 20 тысяч проверок инспекторов будет назначено", - говорит Сергей Чернышов.
Последние пять лет Ростехнадзор не занимался этой деятельностью. В результате был потерян состав инспекторов. И сейчас надзор сталкивается с острой нехваткой кадров. "В Московской области планируется заменить более двух тысяч лифтов, а работают на этой территории только четыре инспектора", - отмечает Сергей Чернышов.
Пока функция надзора за безопасностью лифтов Ростехнадзора была ликвидирована, служба лишилась основной части кадрового состава инспекторов, подтверждают в Ростехнадзоре. "Функции были переданы без увеличения штатной численности, ни единого инспектора нам не дали", - отметила Светлана Радионова, заместитель руководителя Ростехнадзора.
Медленно меняется нормативная база. Из пяти документов, разработанных Ростехнадзором, ни один не был до сих пор принят. Фактически инспекторы выходят на прием и проверку лифтов на свой страх и риск, не имея на это законных полномочий.
20 тысяч лифтов из 440 тысяч будет проверено сотрудниками Ростехнадзора в 2018 году
Но не только нехваткой кадров объясняется проблема с вводом в эксплуатацию лифтов. У Ростехнадзора есть претензии и к качеству подъемников после замены. Так как многие подрядчики меняют только кабины лифтов, но оставляют старые направляющие и подъемные механизмы. "Если вам заменили кабину, это не значит, что вам заменили лифт, - говорит Светлана Радионова. - Это обман потребителя".
В службу нередко поступают жалобы на уже обновленные лифты. "Поменяли лифт, а он начинает дымить, шуметь, не так останавливаться, ездит хуже. Потому что не поменяли лифт - поменяли лифтовую кабину", - говорит она.
Представитель Ростехнадзора приводит печальную статистику. В 2017 году при авариях в лифтах погибли четыре человека, и все эти лифты были новыми. Так что новый подъемник и безопасный пока не одно и то же.
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