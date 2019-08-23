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Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в больнице еще несколько дней
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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У актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной на фоне повышения сахара и давления произошло нарушение мозгового кровообращения. Об этом сообщил PR-директор ее супруга, продюсера Бари Алибасова, Вадим Горжанкин.

Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в больнице еще несколько дней


Артистка после приступа на отдыхе в Болгарии находится в одной из московских клиник. Горжанкин также отрицает данные СМИ о сердечном приступе у актрисы. «Никакого сердечного приступа не было, а было именно нарушение мозгового кровообращения», — заявил он агентству «Москва».

Ранее дочь актрисы Мария Шукшина опубликовала в соцсети фото с матерью в больнице, также опровергнув слухи о сердечном приступе.

Горжанкин добавил, что Лидия Федосеева-Шукшина, скорее всего, будет находиться в больнице несколько дней.

По инф. rosbalt.ru

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