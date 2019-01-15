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"Левые" проведут в Москве легальный митинг против передачи Курил Японии
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2019 г.
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moskva meria

Столичная мэрия дала добро на проведение представителями оппозиции акции протеста против возможной передачи Японии части Курильских островов. О решении столичных властей по заявке сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Напомним, что ранее объявлено, что переговоры между первыми лицами России и Японии о возможном заключении мирного договора состоятся 22 января. А тема Южных Курил остается одной из нервирующих общественность...

По словам Удальцова, заявки на аналогичные акции от «Левого фронта», «Партии дела», движения «Новороссия» и других организаций объединили в одну. Санкционирована единая акция, которая состоится 20 января на Суворовской площади.

Оппозиционер уточнил «Интерфаксу», что мэрия разрешила участие в митинге до 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что активисты «Левого фронта» направили в мэрию уведомление о планах провести 20 января митинг против возможной передачи Японии Курильских островов.

По инф. rosbalt.ru

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