Лев Лещенко: «Мы все скоро выздоровеем… но мир изменится для каждого из нас»

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Артист призвал своих подписчиков верить, что «мы все скоро выздоровеем». Лещенко выразил мнение о том, что из-за пандемии «этот мир изменится для каждого из нас». В частности, певец полагает, что «ценности наконец-то приобретут истинный смысл». Он добавил, что искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа.
Скульптуры из стеклопластика стали хорошей альтернативой дорогостоящему литью и мрамору. Попытки заменить металл и камень пенопластом и керамикой не увенчались успехом, так как парковые фигуры их этих материалов не выдерживали испытание временем.
Приостановка работы автомобильных предприятий Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 привела к резкому сокращению числа рабочих мест в секторе, — не менее 1 млн человек были уволены или переведены на сокращенный график работы, констатирует газета The Financial Times.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку архангельского губернатора Игоря Орлова. Временно руководить регионом будет Александр Цыбульский, ранее возглавлявший Ненецкий автономный округ (НАО), который, в свою очередь, возглавил Юрий Бездудный. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Режим нерабочих дней глава государства предложил продлить до 30 апреля включительно.
Все привыкли видеть королеву российского юмора только в образах её персонажей. Но зрителей всегда интересовало, какая Елена Степаненко на самом деле, чем увлекается, что её огорчает, а что – забавляет. Пришло время узнать артистку поближе в её новом воскресном «Шоу Елены Степаненко» на телеканале «Россия».
За последние сутки в РФ выявлен еще 771 случай коронавируса в 29 регионах. Таким образом, всего по стране насчитывается 3 тыс. 548 зараженных в 76 регионах. В ВОЗ считают, что у России есть шанс избежать европейского сценария развития ситуации.
Эпатажный Никита Джигурда пристально следит за ситуацией вокруг коронавируса. Ведь он и сам уже от него пострадал. На днях Джигурда должен был лететь во Францию, чтобы наконец-то получить наследство умершей кумы Людмилы Браташ. Но из-за коронавируса все его планы рухнули.
В Москве составили рейтинг музеев, где больше всего оцифрованных экспонатов. По данным официального портала мэра, самая богатая онлайн-коллекция — в Государственном биологическом музее имени Тимирязева.
Наверное, ни один наш соотечественник задается вопросом: «Почему мы, россияне, не имеем права пользоваться прибылью от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов нашей богатой страны, а между тем уровень жизни неуклонно снижается?»
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов побывал у следователей из-за начатой проверки в связи с его скандальным заявлением о «бесплатных проститутках».
В телеобращении к нации 25 марта президент РФ анонсировал целый ряд мер социальной поддержки, призванных финансово поддержать некоторые категории россиян. Несмотря на то что некоторые из них должны начать реализовываться уже 1 апреля (то есть фактически сегодня), у многих граждан до сих пор нет ясного понимания ни по поводу «осчастливленных» категорий, ни по тому, как именно эти выплаты будут назначаться и перечисляться. Попробуем разобраться...
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