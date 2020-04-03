Лев Лещенко: «Мы все скоро выздоровеем… но мир изменится для каждого из нас»

Известный эстрадный певец Лев Лещенко, госпитализированный в больницу в Коммунарку с коронавирусом, обратился к россиянам в своем Инстаграме.

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Артист призвал своих подписчиков верить, что «мы все скоро выздоровеем». Лещенко выразил мнение о том, что из-за пандемии «этот мир изменится для каждого из нас». В частности, певец полагает, что «ценности наконец-то приобретут истинный смысл». Он добавил, что искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа.

Напомним, Лещенко попал в больницу 24 марта вскоре после возвращения с гастролей в США и Канаде. На днях его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату.

По инф. rosbalt.ru

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