ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Лев Лещенко: «Мы все скоро выздоровеем… но мир изменится для каждого из нас»
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Известный эстрадный певец Лев Лещенко, госпитализированный в больницу в Коммунарку с коронавирусом, обратился к россиянам в своем Инстаграме.

Лев Лещенко: «Мы все скоро выздоровеем… но мир изменится для каждого из нас»


Артист призвал своих подписчиков верить, что «мы все скоро выздоровеем». Лещенко выразил мнение о том, что из-за пандемии «этот мир изменится для каждого из нас». В частности, певец полагает, что «ценности наконец-то приобретут истинный смысл». Он добавил, что искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флэшмобе " Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас , вселяя любовь, веру и надежду. Поэтому давайте споем. Искренне ваш, Лев Лещенко. Фотограф : Олег Пучков #левлещенко #лещенко #ЛевНадежда

Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv)

Напомним, Лещенко попал в больницу 24 марта вскоре после возвращения с гастролей в США и Канаде. На днях его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 