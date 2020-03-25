Летние Олимпийские игры перенесли на следующий год

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры–2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Ранее также отменили конкурс «Евровидение», который должен был пройти в мае в Нидерландах.

Как пишет The Guardian, об этом договорились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Накануне Канада и Австралия отказались от участие в Олимпиаде–2020.

Ранее с просьбой перенести Олимпиаду к МОК обращались олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии, а также Федерация легкой атлетики США. Международный олимпийский комитет заявил, что даты и формат проведения Игр будут определены в течение месяца.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, к 24 марта в мире зарегистрировано 382,108 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 101,857 человек выздоровели, 16,574 умерли.

Больше всего заразившихся зафиксировано в Китае — 81557. Далее следуют Италия (63,927), США (46,450), Испания (35,136), Германия (29,056), Иран (23,049), Франция (20,128), Южная Корея (9,037), Швейцария (8,795). Замыкает десятку Великобритания (6,726).

В России официально зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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