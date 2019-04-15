Лесной пожар в "Лосином острове": неспроста!..

13 апреля в национальном парке «Лосиный остров» вспыхнул пожар. Ликвидировать огонь удалось лишь утром следующего дня. Директор парка озвучил версию поджога. Однако посетители парка и жители окрестных районов считают, что пенять следует не только на предполагаемого злоумышленника.

Сообщения о пожаре в «Лосином острове» со стороны подмосковной Балашихи в районе квартала Пехра-Покровское появились еще вечером субботы. Несмотря на усилия лесников и пожарных — к тушению привлекли свыше 40 человек и 14 единиц спецтехники — огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Лишь к 05:30 утра воскресенья возгорание локализовали, а затем полностью потушили.

К счастью, огонь не достиг лесного массива — сгорели лишь спиленные ранее деревья. По подсчетам Минприроды, пламя уничтожило 3,2 тысячи кубометров древесины, подготовленной к вывозу.

Директор «Лосиного острова» Игорь Сарафанов выразил мнение, что пожар вспыхнул неслучайно: «Мы предполагаем, что это поджог. На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли».

В официальном инстаграме «Лосиного острова» посетители пишут, что штабеля бревен в парке — обычное явление. «Недавно прогуливался по бумажной просеке. По сторонам слева и справа от нее аккуратно сложены стопки бревнышек, распиленного лесоповала. Но они так будут лежать годами, видел ранее такое там же», — утверждает пользователь viktor_lavrushin.

Нарекания вызвали действия — или, точнее, бездействие — не только администрации парка, но и экстренных служб. «Это просто ужас какой-то! С 5 вечера наблюдали за пожаром и обзванивали все инстанции. Службы бездействовали. Такое наплевательское отношение, что обидно становится за заповедник и его обителей», — пишет пользователь sun.florida2018.

Однако активисты убеждены, что дело не просто в банальной халатности и наплевательстве: по их мнению, речь идет о попытках захватить территорию национального парка под жилищную застройку.

13 апреля на Суворовском проспекте в столице прошел митинг против незаконной застройки под девизом «Защитим Москву против строительного произвола и нарушений в сфере ЖКХ!». По оценкам организаторов, протестовали около полутора тысяч человек, сообщает «Эхо Москвы».

В их числе были и защитники «Лосиного острова». В инстаграм-аккаунте «СпасиЛО» активисты подметили интересное совпадение: «Вчера мы провели весь день на митинге против застройки Москвы и прилегающих областей. Вечером нас настигла новость о пожаре».

Правоохранительные органы тем временем возбудили административное дело по статье 8.32 КоАП РФ о нарушении требований правил пожарной безопасности в лесу.

Polit.ru

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