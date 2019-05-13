Лесные пожары: Россия полыхает! Где конкретно?

Более 80% площади природных пожаров на территории РФ находится в Забайкальском крае, Иркутской и Курганской областях, сообщает федеральная авиалесоохрана.

В Забайкальском крае два крупных пожара занимают почти 18,3 тыс. га. В Иркутской области горят шесть пожаров общей площадью около 10 тыс. га, в Курганской — три очага, 6,7 тыс. га.

1,7 тыс. га горит в Республике Тыва, 1,4 тыс. — в Амурской области, 784 — в Тюменской области, 333 га — в Хабаровском крае и 267 на Камчатке.

Всего пожары в российских лесах тушат 3,4 тыс. человек, задействуя 675 единиц техники. В авиационном мониторинге и тушении принимают участие 68 воздушных судов.

Пожароопасный сезон объявлен в 77 субъектах России.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ