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Леонид Якубович прокатился на джипе по тротуару
По инф. rosbalt.ru   
03 Июня 2019 г.
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Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович за рулем "Lexus" выехал на тротуар в Чебоксарах. Инцидент произошел утром в субботу, 1 июня, сообщают местные интернет-СМИ.

 

Леонид Якубович прокатился на джипе по тротуару

После акции "Волшебник" на стадионе Якубович поехал на "Lexus" на Красную площадь, чтобы принять участие в торжественном открытии акции "Первого канала", но дорога была специально перекрыта автобусом. Тогда телеведущий решил объехать его по тротуару, бросил машину на проезжей части и направился к сцене.

Якубович бросил машину на проезжей части и направился к сцене

Известно, что в МВД по Чувашии пообещали провести проверку по данному факту.

По инф. rosbalt.ru

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