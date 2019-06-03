Леонид Якубович прокатился на джипе по тротуару

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович за рулем "Lexus" выехал на тротуар в Чебоксарах. Инцидент произошел утром в субботу, 1 июня, сообщают местные интернет-СМИ.

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После акции "Волшебник" на стадионе Якубович поехал на "Lexus" на Красную площадь, чтобы принять участие в торжественном открытии акции "Первого канала", но дорога была специально перекрыта автобусом. Тогда телеведущий решил объехать его по тротуару, бросил машину на проезжей части и направился к сцене.

Известно, что в МВД по Чувашии пообещали провести проверку по данному факту.

По инф. rosbalt.ru

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