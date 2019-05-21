Лёгкий заработок на прописке мигрантов довёл петербурженку до суда\

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая фиктивно прописала у себя 9 мигрантов.

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По версии следствия, жительница Петербурга в октябре 2018 года фиктивно поставила на миграционный учет девять иностранных граждан. Фактически она не являлась принимающей стороной, однако передала в МФЦ уведомления о прибытии иностранцев. Местом их регистрации она указала свою комнату в коммунальной квартире. Следователи выяснили, что мигранты в этой комнате не проживали и не проживают. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Нередко мигранты или их наниматели обращаются за помощью в регистрации и к пенсионерам. И хотя порой предложения «прописать за деньги» выглядят очень заманчиво, надо помнить, что такой рискованный заработок может привести к неприятностям.

По инф. rosbalt.ru

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