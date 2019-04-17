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Легендарный Пеле выписался из больницы и чувствует себя прекрасно
По инф. polit.ru   
17 Апреля 2019 г.
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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе бразильской сборной Пеле, выписанный из больницы после операции, заявил о своем хорошем самочувствии.

Легендарный Пеле выписался из больницы и чувствует себя прекрасно

«Дорогие друзья. Я рад сообщить, что со мной все в порядке. Я хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и вас за молитвы и позитивную энергию. Я вернулся на поле, жажду достижения новых жизненных целей», — написал 78-летний Пеле в своем Twitter.

Его госпитализировали в Париже в начале апреля из-за обострения инфекции мочевыводящих путей. Впоследствии Пеле покинул французскую клинику и вернулся в Бразилию, где его доставили в больницу в Сан-Паулу и в минувшую субботу успешно прооперировали, а в понедельник выписали.

Polit.ru

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