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Легенда футбола Пеле впал в депрессию после неудачной операции
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2020 г.
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Бразильский нападающий Пеле недавно перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Однако восстановительный процесс прошел не так, как должен был, и легенда футбола теперь практически не может ходить, рассказал его сын Эдинью в эфире TV Globo.

Легенда футбола Пеле впал в депрессию после неудачной операции


- Представьте, он Король, и при этом не может нормально передвигаться, — отметил сын футболиста.

По его словам, отец впал в депрессию, не желает выходить из дома, ведет затворнический образ жизни. Он не хочет, чтобы его кто-то видел, пояснил Эдинью.

  • Пеле 79 лет. Он — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. По версии Международной федерации футбола он является игроком столетия.

По инф. rosbalt.ru

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