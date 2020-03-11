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Led Zeppelin доказали, что песня «Stairway to Heaven» — не плагиат

По инф. polit.ru   
11 Марта 2020 г.
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Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.

Суд повторно оправдал Led Zeppelin по делу о плагиате в песне «Stairway to Heaven»

Истцы сообщили, что возможно обжалуют решение апелляционного суда.

Суд по делу о плагиате в песне «Stairway to Heaven» («Лестница в небеса»), которая была записана Led Zeppelin в 1970-1971 годах, продолжался с 2014 года.

Иск к лидерам Led Zeppelin подали наследники покойного музыканта Рэнди Вулфа из группы Spirit. Он считал, что Пейдж и Плант заимствовали вступление к «Stairway to Heaven» из его песни «Taurus» (Телец), которая была написана на два года раньше, но не собирался подавать в суд.

Музыканты Led Zeppelin категорически отрицали свою вину и заявляли, что не были знакомы с творчеством Spirit в тот момент, когда писали свой хит. Но в ходе подготовки иска выяснилось, что Led Zeppelin не только были знакомы с творчеством группы, но и выступали на разогреве у Spirit в 1968 году в США.

В 2016 году суд присяжных не нашел плагиата в «Stairway to Heaven», однако это решение было отменено в 2018 году.

Polit.ru

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