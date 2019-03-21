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Латвия делает выбор "гражданства по факту рождения"
По инф. rosbalt.ru   
21 Марта 2019 г.
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Большинство латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет поддерживают идею об автоматическом предоставлении гражданства детям "неграждан". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством Kantar TNS, передает Delfi.

О поддержке этой инициативы президента Раймонда Вейониса заявили 72% респондентов, против высказался 21%, еще 7% опрошенных не смогли сформулировать свою позицию.

Латвия — единственная среди стран Балтии, где детям неграждан при рождении на территории республики не присваивают гражданство автоматически. Ранее Вейонис призвал это исправить и искоренить систему, когда «у детей при рождении такой же статус, как у бывших граждан СССР». Президент пообещал снова внести эту инициативу на рассмотрение Сейма. За это выступает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости.

  • Напомним, что вполне справедливое негодование в России вызывает тот факт, что гражданство независимой Латвии в свое время получили далеко не все ее жители. Сейчас, по крайней мере, будет исправлена дискриминация в отношении потомков жителей бывшей Латвийской ССР.

По инф. rosbalt.ru

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