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Лариса Гузеева приоткрыла тайны предстоящего "Голубого огонька"
Анастасия ШИЛОВА   
27 Декабря 2018 г.
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Лариса Гузеева, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, приняла участие в съёмках новогоднего "Голубого огонька". Сейчас ведь уже никто не скрывает, что различные праздничные программы записываются за несколько недель до выхода в эфир. Руководство ТВ разрешает участникам выкладывать в интернет короткие ролики и фото со съёмок (и даже, вероятно, поощряет такой "разогрев публики") - вот и Гузеева приоткрыла один из рабочих моментов в постановке телешоу.

59-летняя телеведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала в Instagram видео, на котором она на камеру поздравляет сограждан с Новым годом. Видно, что позади неё танцуют актеры с бенгальскими огнями. «Рабочий момент. Началась самая нервная предновогодняя неделя — соберитесь! Всё успеем!» — пообещала поклонникам знаменитая "телесваха".

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Рабочий момент. Началась самая нервная предновогодняя неделя- соберитесь! Всё успеем! ❄️❄️❄️

Гузеева показала свой новогодний наряд — роскошное блестящее платье темно-синего цвета. Поздравление Гузеевой с бокалом в руках оказалось весьма кратким: «Дорогая, любимая, единственная, родная страна, с Новым годом!»

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