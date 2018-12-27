Лариса Гузеева приоткрыла тайны предстоящего "Голубого огонька"

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Рабочий момент. Началась самая нервная предновогодняя неделя- соберитесь! Всё успеем! ❄️❄️❄️

Гузеева показала свой новогодний наряд — роскошное блестящее платье темно-синего цвета. Поздравление Гузеевой с бокалом в руках оказалось весьма кратким: «Дорогая, любимая, единственная, родная страна, с Новым годом!»

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