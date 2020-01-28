Лариса Голубкина обратилась к медикам из-за проблем с суставами

Советская и российская актриса Лариса Голубкина отреагировала на сообщения в СМИ о своей срочной госпитализации с якобы повышенным давлением.

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По ее словам, она прилетела из Германии в Москву для лечения. Звезда фильма «Гусарская баллада» призналась, что страдает болями в голеностопном суставе. Артистка добавила, что приезжает в столицу на лечение уже в третий раз за год.



- У меня «гусарская», артрозная нога в районе голеностопа разгулялась, — заявила агентству «Москва» Голубкина, заверив поклонников, что «ничего страшного не случилось».

По инф. rosbalt.ru

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