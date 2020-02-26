Квоту на льготный прием детей-сирот в вузы предлагается продлить

Детям-сиротам, которых, по данным Минпросвещения, сейчас в России более 47 тысяч человек, будет сложнее поступить в высшие учебные заведения, так как квота, по которой их принимают на бюджет вне конкурса, истекает 1 января 2021 года. Депутат Госдумы Алексей Кобилев готовит законопроект, в котором предлагает сделать эту льготу для сирот бессрочной.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предписывает вузам выделять десять процентов от общего количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Квота предполагает, что перечисленным гражданам для поступления на бюджет нужно набрать за вступительные испытания хотя бы минимальное количество баллов, при которых возможно зачисление в вуз.

В законе также есть отдельное примечание, распространяющее эту льготу на детей-сирот. Но в нём есть оговорка, согласно которой эта норма действует лишь до 1 января 2021 года, а не постоянно, как у остальных. Авторы законопроекта сочли это несправедливым.

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — объяснил Алексей Кобилев. Депутат настаивает, что в законе необходимо закрепить бессрочность этой квоты.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, продление льготы — «правильная инициатива», потому что дети-сироты при поступлении в вуз находятся в «неравных условиях с детьми, которые выросли с родителями». Правда, по её словам, те десять процентов бюджетных мест, которые выделяются льготникам, сейчас не заполняются полностью.

«Скорее всего, это связано с тем, что за последнее время увеличилось количество усыновлённых детей, то есть не тех, кого взяли под опеку, а которых усыновили или удочерили по документам, а такие дети теряют квоту», — объяснила эксперт.

Волынец считает, что квоту можно сделать более востребованной, если к списку льготников прибавить детей из малообеспеченных и многодетных семей. «Если наполним квоту этими двумя категориями, то я даю гарантию, что свободных мест не будет оставаться и их количество, думаю, даже придётся увеличивать», — добавила она.

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По инф. pnp.ru

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