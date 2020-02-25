ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Квентин Тарантино впервые стал отцом!
Олег Усков, "Российская газета"   
25 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино и его 36-летняя супруга Даниэла Пик - певица и модель, дочь известного композитора Цвики Пика, впервые стали родителями.

Квентин Тарантино впервые стал отцом!


По данным западных СМИ, у четы родился мальчик. Малыш появился на свет в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.

Кстати, в прошлом месяце Квентин рассказал в интервью местному изданию, как проходила беременность, отметив, что его жизнь в Израиле - "прекрасна".

- Даниэла дома, и это замечательно. Мы ждем ребенка, супруга на седьмом небе от счастья. А я счастлив только от одного взгляда на нее, - поделился своей радостью Тарантино.

По инф. "Российской газеты"

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 