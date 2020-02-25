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Квентин Тарантино впервые стал отцом!
|Олег Усков, "Российская газета"
|25 Февраля 2020 г.
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Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино и его 36-летняя супруга Даниэла Пик - певица и модель, дочь известного композитора Цвики Пика, впервые стали родителями.
По данным западных СМИ, у четы родился мальчик. Малыш появился на свет в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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