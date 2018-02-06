Квартира под током

Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги спора нескольких граждан с энергетической компанией. У людей из-за скачка напряжения в сети испортилась вся домашняя техника - холодильники, телевизоры, компьютеры и прочее имущество. – "Российская газета".

Подобные ситуации - перепады напряжения в электросетях - нередки, а ущерб от скачка тока может быть весьма ощутимым для домашней аппаратуры. Поэтому разъяснения самых опытных судей страны могут быть полезны не только профессионалам, рассматривающим такие иски, но и рядовым обывателям.

Все началось с того, что в районный суд несколько человек принесли иски к сетевой компании энергоснабжающей организации.

По закону поставщик электрической энергии отвечает перед потребителями за их "надлежащее снабжение"

Истцы попросили суд взыскать с энергетиков материальный ущерб, солидную сумму за отказ сделать это добровольно и добавили моральный вред. В зале суда граждане рассказали, что они - потребители электроэнергии, которую они получают по договору электроснабжения. В конце августа случился скачок напряжения, и бытовая техника в квартирах вышла из строя. Пострадавшие граждане отправили энергетикам заявление и попросили возместить имущественный вред. Ответа они так и не получили.

Районный суд частично требования граждан удовлетворил, но далеко не все. Суд первой инстанции исходил из того, что гражданам был причинен ущерб "вследствие поставки ответчиком электроэнергии ненадлежащего качества". А еще райсуд записал, что ответчики не представили доказательств, что вред бытовой технике был причинен тем, что собственники сами нарушили правила эксплуатации своих приборов.

Апелляция такое решение коллег просто отменила и приняла новое - в иске пострадавших граждан отказать.

Причина - сами истцы не представили доказательств того, что неисправная бытовая техника на тот день, когда случился перепад напряжения, принадлежала им.

А еще граждане не убедили суд, что бытовые приборы пришли в негодность из-за скачка напряжения. Да, у истцов есть акт проверки Роспотребнадзора, но он не так оформлен, не хватает подписи проверяющих, поэтому не может служить доказательством.

Пострадавшие и недовольные таким решением люди попросили Верховный суд проверить правильность принятого решения. И высокая судебная инстанция с недовольством истцов согласилась.

Вот как пересматривал это дело Верховный суд. Он напомнил Гражданский кодекс (статья 1095).

Там сказано, что вред, причиненный гражданам или их имуществу из-за недостатков товара, услуг, работ или недостоверной информации, подлежит возмещению продавцом, изготовителем или тем, кто выполнял работы. Причем не имеет значения, был ли между ними заключен договор или нет. Но эти правила применяются, если товар, услуга или работы "приобретались в потребительских целях", а не для предпринимательства.

Еще Верховный суд сослался на Федеральный закон "Об электроэнергетике". В законе говорится, что поставщики электрической энергии отвечают перед потребителями за их "надлежащее снабжение" электроэнергией.

В Гражданском кодексе (статья 1098) сказано, что продавец или изготовитель освобождается от ответственности, если докажет, что вред от его товара или услуги возник из-за "непреодолимой силы" или из-за того, что потребитель нарушил правила пользования вещью.

А еще Верховный суд напомнил о своем пленуме (N 17 от 28 июня 2012 года). Пленум был посвящен спорам о защите прав потребителей. И там была высказана важная мысль - "при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце, изготовителе, предпринимателе или импортере".

Отсюда вывод - бремя доказывания того, что вред имуществу потребителей электроэнергии был причинен не в результате ненадлежащей работы энергетиков, а из-за других причин, лежит ...на энергоснабжающей организации.

Верховный суд подчеркнул - местная апелляция оставила без внимания то обстоятельство, что энергетики не представили в суде доказательств, что они "надлежаще исполняли свои обязанности" по договору с гражданами и приняли все меры, чтобы предупредить повреждение электросетей, из-за которых была авария, потом скачок напряжения, и в итоге вышла из строя бытовая техника.

В материалах суда есть акт энергетиков, в котором сказано, что августовской ночью на линию электропередачи упало дерево и произошло замыкание высоковольтных линий. Еще в деле есть акт проверки Роспотребнадзора и акт мастерской по ремонту бытовой техники, в котором сказано, что она вышла из строя из-за перенапряжения сети.

Верховный суд подчеркнул - по закону апелляция должна была указать мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и сослаться на законы, которым руководствовался.

Верховный суд отмел довод апелляции, что граждане не доказали, что сгоревшая техника принад лежит им

Поэтому непонятно, по какому закону суд не устроила одна подпись проверяющего под актом Роспотребнадзора и суд решил, что подписей должно быть несколько. Суд же второй инстанции не дал оценку документам, лежащим в деле, на которые сослался районный суд. Кроме того, Верховный суд отмел довод апелляции, что граждане не доказали, что сгоревшая техника принадлежит им. Высокий суд подчеркнул - принадлежность истцам испорченных бытовых приборов энергетики вообще-то не оспаривали.

По требованию Верховного суда дело пересмотрят.

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