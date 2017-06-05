Квартира без завещания

Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса о добросовестных приобретателях жилья. Жалобу на неконституционность статьи 302 ГК РФ подал житель Москвы Александр Дубовец, однако органы государственной власти усмотрели в его ситуации прежде всего вину ленивых чиновников, пишет "Российская газета".

Выморочное жилье, проданное "черными риелторами"

Как следует из материалов дела, в 2008 году мужчина купил квартиру, где поселился с женой и дочкой. Однако позднее выяснилось, что владелец жилья умер еще в 1994 году, не оставив наследников, то есть квартира как выморочное имущество должна была стать собственностью города Москвы, однако в результате мошеннических действий попала на рынок недвижимости. Столичный департамент городского имущества сделку оспорил, и суды общей юрисдикции встали на его сторону.

Статья 302 ГК РФ позволяет истребовать имущество у добросовестного приобретателя, если последний купил его у лица, которое не имело права это имущество продавать. И получается, что закон в этом случае никак не наказывает "черных риелторов", которые продали квартиру Дубовцу, а вот сам незадачливый владелец квартиры должен лишиться и жилья, и уплаченных за него денег.

По мнению заявителя, сложившаяся ситуация противоречит сразу нескольким статьям Конституции РФ, в том числе нарушает право граждан на жилище и право частной собственности. Представитель Совета Федерации Андрей Клишас согласился с ним полностью.

- У заявителя есть все основания для постановки вопроса о неконституционности данных норм, - считает он, - на основании того, что в ходе всех судебных разбирательств признание его добросовестности произошло, тем не менее государство истребовало его квартиру.

Письмо в защиту интересов добросовестных приобретателей в КС РФ направила Общественная палата. Его авторы отмечают, что ситуация, когда добросовестный приобретатель не получает компенсации за причиненный ущерб, а представители органов власти, проморгавших выморочное имущество, не несут никакой ответственности, "способствует снижению доверия к власти".

- За регистрацию, социальный наем и приватизацию ответственным является государство, обязанное контролировать соблюдение всех необходимых условий, - поддержали эту позицию и в Генеральной прокуратуре РФ. - Упущение властей не может оправдать последующие санкции против добросовестного приобретателя данного имущества.

На бездействие чиновников обратил внимание также полномочный представитель президента в КС РФ Михаил Кротов.

- Квартира стояла бесхозной 14 лет, потом ей заинтересовались мошенники, потом еще семь лет там жила семья заявителя, - подчеркнул он. - Может быть, государству и конкретным чиновникам как-то оперативное вести учет выморочного имущества?

При этом Кротов отметил, что государство формально не стало собственником квартиры, в то время как у Александра Дубовца на руках есть все необходимые документы. И раз эту бумагу государственные органы власти ему выдали, то должны и признать ее законность.

Стоит отметить, что подобные ситуации с добросовестным приобретением жилья уже попадали в поле зрения КС. Согласно информации, предоставленной полномочным представителем правительства РФ Михаилом Барщевским, во исполнение решения 2015 года Государственная Дума в настоящее время рассматривает законопроект, направленный на выплату справедливой компенсации добросовестному приобретателю, от которого было истребовано жилое помещение. Кроме того, минэкономразвития совместно с Общественной палатой РФ разработан законопроект, запрещающий истребовать жилье в пользу РФ, субъектов федерации или муниципальных образований от добросовестного приобретателя - гражданина.

Работа над законодательными актами, которые могут защитить права россиян, нередко вкладывающих в покупку жилья последние деньги и даже не подозревающих, что в начале длинной цепочки перепродаж могли находиться мошенники, пока продолжается. Судьбу квартиры Александра Дубовца КС решит в закрытом режиме, о дате провозглашения решения станет известно позднее.

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