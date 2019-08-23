Кузбасс: Росгвардия покинула место конфликта местных и цыган. Говорят, все успокоилось...

Обстановка в кузбасском селе Подгорное нормализовалась. Его покинули росгвардейцы и полицейские, которых отправили туда на охрану порядка после конфликта между цыганами и остальными жителями.

Напомним, у жителей села возникли претензии к цыганам после сообщений о том, что они приставали к юным жительницам Подгорного. Миром разрешить конфликт не удалось, потому что цыгане вытащили ножи и порезали двух человек. Затем местные мужчины чуть не устроили погром в цыганском доме.

Схожая история произошла в середине июня в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Там в массовой драке пострадали пять человек, двое были госпитализированы, один скончался на следующий день. Полиция арестовала 15 участников конфликта. В конце июля появились сообщения о том, что цыгане стали возвращаться в Чемодановку и Лопатки.

По инф. rosbalt.ru

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