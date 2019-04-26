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Кузбасс: большинство медсестер смирились с переводом в уборщицы. Но двое — голодают
По инф. rosbalt.ru   
26 Апреля 2019 г.
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В кузбасском Анжеро-Судженске второй день голодают две младшие медсестры, протестующие против решения начальства перевести их в уборщицы. Как сообщил оргсекретарь профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, власти и руководство больницы в переговоры с протестующими не вступают, напротив, на них пытаются оказать давление.

Кузбасс: большинство медсестер смирились с переводом в уборщицы. Но двое — голодают

  • В среду голодовку начали младшие медсестры акушерского отделения Анжеро-Судженской горбольницы Марина Агаркова и Валентина Львова. Они протестуют против планов своего руководства по переводу работников с должностей санитарок и медсестер в уборщицы — с сохранением за ними всех прежних обязанностей.
  • О других проблемах российского здравоохранения - по ссылке.

«Работников, младший медперсонал в больнице прессуют, угрожают увольнением, поэтому лишь малая часть оказалась готова открыто сопротивляться. В городских СМИ публикуются „вбросы“, в которых подается искаженная информация о целях протестующих», — уточнил профлидер.

По словам Андрея Коновала, около 90 санитарок в городской больнице уступили давлению и согласились переквалифицироваться в уборщицы. 12 человек отказываются согласиться с требованиями начальства.

По инф. rosbalt.ru

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