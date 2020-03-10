Курс рубля обвалился вслед за ценами на нефть. Чего теперь ждать?

Обвал российской нацвалюты, произошедший 9 марта на международном рынке Forex из-за развала сделки ОПЕК+ и обрушения цен на нефть, может отразиться на заграничных поездках и ценах на импорт.

Об этом заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. На его взгляд, «очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках». «Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием», — цитирует РИА «Новости» эксперта.

Впрочем, полагает он, радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

При этом Юденков констатирует, что к сложившейся ситуации привело не только провал переговоров стран-нефтепроизводителей, но коронавирусной инфекции COVID-19, а также падение мировых индексов.

9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник». Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. К вечеру понедельника потери удалось частично отыграть.

Между тем газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что Россия выступала за продолжение сделки с ОПЕК. По его словам, РФ не выходила из сделки, такое решение приняли саудиты. Они, как утверждает еще один чиновник, хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, которые не входят в ОПЕК.

Добавим, что Центробанк РФ и Московская биржа постарались подготовиться к открытию (после длинных выходных) российских финансовых рынков, предполагая резкое падение курса рубля вслед за мировыми площадками.

Так, еще 9 марта ЦБ РФ выпустил экстренное заявление в связи с состоянием валютного и сырьевого рынков. В связи с резким, 30-процентным уменьшением цен на нефть — за сутки Brent падала с $45 до 31-34, банк решил в рамках бюджетного правила не покупать валюту на внутреннем рынке. Мера будет действовать 30 дней. Регулятор также пообещал, если понадобится, применять и другие инструменты сохранения стабильности в финансовой сфере.

Со своей стороны, Минфин России выпустил обнадеживающее сообщение. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 хватит еще на 6-10 лет, заявили чиновники. Ведомство также хочет продавать валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные из-за проседания нефтесырья доходы.

10 марта стало известно, что Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, Банк России проведет во вторник аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд рублей и «валютный своп» на $5 млрд, а также продолжит отслеживать ситуацию на рынках, говорится в сообщении регулятора.

В свою очередь, Московская биржа уточнила верхние ценовые границы курсов доллара и евро — 75,2125 рубля за американскую валюту и 85,785 рубля за единую европейскую.

По инф. rosbalt.ru

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