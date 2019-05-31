Курение — напасть современных подростков. Увы, в основном — девчонок!..

Среди учащихся российских школ до 16 лет 60% уже курят, из них большинство — девочки. Об этом в эфире «Эхо Москвы в Барнауле» сообщила врач-пульмонолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Боброва, сославшись на результаты анонимного опроса школьников в РФ.

Как передает Amic.ru, врач заявила, что курение входит в норму у детей с 10-11 лет. «Видимо, для детей это атрибут взрослой жизни. Часто ребенок делает так, как его родители», — рассказала Евгения Боброва.

В эту статистику, очевидно, вошли, кроме обычного табака, электронные сигареты и кальян. Боброва уверена, что и они очень вредны. «Да, концентрация никотина меньше, ее может даже и не быть, но всегда есть другие опасные составляющие: формальдегиды, вкусовые добавки, мышьяк», — передает издание суть высказываний доктора.

По инф. rosbalt.ru

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