Культурная общественность озадачена проектом создания "мегатеатра" в России

Александринский и Волковский театры объединятся. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его мнению, это будет «исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России». Как и в каком формате произойдет объединение культурных учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге и Ярославле - пока остается загадкой (возможно, отгадка окажется приятной).

Министр отметил, что и Александринский, и Волковский могут претендовать на право называться первым русским национальным театром.

Театр Волкова основан в 1750 году в Ярославле Федором Волковым, который был режиссером, актером и художником. Это первый русский профессиональный театр. С 2011 года худруком является заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.

Александринский театр учрежден в 1756 году, в день Святого Александра Невского. С 2003 года художественным руководителем театра является режиссер, народный артист России, лауреат Государственных премий Валерий Фокин.

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Народный артист России Николай Буров в беседе с корреспондентом «Росбалта» заявил, что новость об объединении петербургского Александринского и ярославского Волковского театра стала для него неожиданностью.

«Я не знаю, какими соображениями руководствовались при принятии данного решения и какие цели преследуются: минимизация, оптимизация или что-то еще. С одной стороны, историческая логика прослеживается. Это были первые театры в стране. Но с другой, даже не могу вспомнить другие примеры подобных межрегиональных объединений». По словам Бурова, сравнивать с Мариинским театром, у которого есть филиалы во Владивостоке и Владикавказе, нет смысла — в этом случае речь идет об одном творческом коллективе.

Артист считает, что вряд ли стоит ждать поглощения Волковского театра Александринским или, тем более, наоборот. «Шаг явно экспериментальный. Похоже, преследуется инициатива — помочь ярославскому театру. Что это даст Александринке, не знаю», — заявил он.

«Вообще, на мой взгляд, логичнее было бы, объединять Волковский театр, например, с Малым театром в Москве. Все-таки они находятся ближе друг к другу. Но какой-то творческий толк получиться может, но какой, пока сложно», — добавил народный артист России.

Известный театральный критик и одна из основательниц петербургской премии «Прорыв» для молодых театральных деятелей Жанна Зарецкая также прокомментировала грядущее объединение петербургского Александринского театра и Ярославского театра имени Волкова.

«Новость об объединении этих театров, оглашенная министром культуры России Владимиром Мединским, меня огорошила. Мне трудно представить, как два самодостаточных, известных театра со своим творческим лицом могут работать в таком объединении. Поначалу показалось, что эта инициатива исходила сверху. Однако я связалась с художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным, и он рассказал, то идею объединения обсуждал с Евгением Марчелли, художественным руководителем Волковского театра, на протяжении последних пяти лет. И когда она была проработана в деталях, ее предложили Мединскому, который и поддержал планы двух театров», — сообщила Жанна Зарецкая.

Новая структура будет называться «Театрально-культурное объединение Первый национальный российский театр: Александринский театр (Петербург) и Ярославский театр имени Волкова». В их распоряжении — восемь театральных площадок: три в Ярославле и пять в Санкт-Петербурге. Кроме того, по словам Валерия Фокина, у объединения появится еще одна сцена в Москве, правда пока не ясно, будет ли она заново построена или возникнет путем реорганизации каких-то уже существующих площадок. Оба театра продолжат работать как самостоятельные организации, но аккумулируют свои усилия по некоторым направлениям — например, объединят фестивали.

«Вчера идею союза двух театров поддержали их худсоветы, а Минкультуры поддержал эту инициативу. Я примирилась с этой историей, поскольку уверена, что перед лицом опасности принято объединятся. Но я не знаю, должно ли это быть административное объединение или просто профессиональное братство. Валерий Фокин уверен, что Большой национальный театр сможет противостоять холуйской демагогии, бороться с бездарными директивами чиновников, противостоять дилетантской болтовне. Я считаю, что время покажет», — пояснила Жанна Зарецкая.

По инф. rosbalt.ru

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