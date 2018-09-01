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Куча денег — купюрами "банка приколов"!
По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2018 г.
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Жительница Москвы заявила, что получила в банке 45 тыс. рублей поддельными купюрами.

Куча денег — купюрами "банка приколов"!

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По словам пожилой женщины, в отделении «Сбербанка» ей вместо обычных денег выдали купюры «банка приколов». Обманутая пенсионерка обратилась в полицию, но уголовное дело по ее заявлению пока не возбудили.

Также москвичка обратилась в Хамовнический суд, где ей рассказали, что на это же отделение банка в последние полгода «поступил целый вал жалоб».

«Я была в отделении банка, разговаривала с руководителем, но он, видимо, настроен защищать свою сотрудницу», — добавила женщина.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
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ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

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