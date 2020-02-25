Кубанского пенсионера, назвавшего Путина «вором и самозванцем», оштрафовали на 70 тысяч

Житель Краснодарского края Анатолий Лилейкин разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про президента России Владимира Путина и теперь должен заплатить 70 тыс. рублей.

Как пишет Znak.com со ссылкой на «МБХ медиа» и материалы дела, суд над ним уже состоялся.

Автор поста признан виновным в «неуважении к обществу, государству и официальным госсимволам» за то, что негативно отозвался о российском лидере в соцсети, а также обвинил его в «захвате власти».

70-летний Лилейкин, говорится в постановлении суда, написал такой пост: «Владимир Путин — государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошел вон в отставку! Путем фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой, Владимир Путин захватил должность президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим». Сейчас на странице пенсионера этот пост найти не удалось.

Несогласны с политикой Владимира Путина в России довольно многие — это раз, а два — люди в принципе возмущены тем, что власть в стране не обновляется:

Но это не значит, конечно же, что надо давать волю эмоциям и сыпать оскорблениями направо и налево (тем более, что толку от этого - ноль, гораздо важнее цивилизованная политическая активность, отстаивание гражданских прав и аргументированное оппонирование курсу Владимира Владимировича и его команды).

Фигурант дела публикацию поста подтвердил, однако обвинения в неуважении к государству отверг. Пенсионера признали виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП (неуважение к власти в интернете). По решению суда он должен выплатить 70 тыс. рублей штрафа.



В 2010 году Лилейкина судили за «распространение клеветнических сведений» в отношении судья, который выносил решение по гражданскому делу, где пенсионер выступал одной из сторон. Тогда Лилейкина признали виновным по части 3 статьи 298 УК (клевета в отношении судьи, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого преступления) и приговорили к двум годам колонии-поселения, сообщает «МБХ Медиа».

Напомним, закон о наказаниях за оскорбления власти в интернете вступил в силу в марте. Он ввел ответственность за распространение информации, выражающей неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ, Конституции или органам власти. Также предусматривается блокировка СМИ. За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 30 до 300 тыс. руб., а за повторное нарушение — административный арест до 15 суток. Правозащитники подвергли данный законопроект критике. Тогдашний глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов отмечал, что этот «странный» закон «плохо сделан», то есть его можно трактовать и применять «как угодно». Он добавлял, что у этого документа есть большой потенциал для того, чтобы оспаривать его в Конституционном суде.

По инф. rosbalt.ru

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