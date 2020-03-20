Кубанский судья пойдет под суд за мошенничество на 64 миллиона

На Кубани осудят бывшего судью Анапского районного суда Владимира Стародубцева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ, а также его пособников Александра Стародубцева и Геннадия Еременко. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело в отношении Стародубцева возбудили в октябре 2019 года, а в отношении его соучастников ранее. Всем фигурантам уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019-го судья Владимир Стародубцев со своим сыном Александром Стародубцевым, а также с Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллионов рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков.

В феврале 2019 года передачу Стародубцеву-старшему по месту его жительства денег пресекли сотрудники ФСБ России.

Расследование осложнялось наличием у обвиняемых между собой родственных связей, уничтожением и сокрытием ими следов преступления, выдвижением версий о непричастности к преступлению.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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