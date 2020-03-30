Куба провожает туристов и готовится противостоять коронавирусу

Коронавирусу удалось сделать то, чего не удалось сделать администрации Дональда Трампа своими санкциями: Куба осталась без туристов. Для острова, чья экономика заточена под туризм, это сродни апокалипсису. По всей стране закрываются отели, знаменитые бары и рестораны не работают, а еще буквально три дня назад забитые под завязку туристами достопримечательности оказались в одиночестве под пальмами и тропическим солнцем. В больницах тем временем пытаются лечить от нового страшного зверя - инфекции COVID-19, но не всегда результат оказывается положительным, так, один россиян, госпитализированный в кубинский госпиталь, скончался.

С 24 марта поток путешественников на Кубу остановился — власти страны приняли это непростое решение в качестве одной из мер по предотвращению эпидемии. Такой шаг оказался вынужденным, ведь именно туристы, ежедневно тысячами прибывающие на Кубу из неблагополучных в плане распространения коронавируса европейских стран, оказались теми, кто, сам того не зная, завез сюда большинство случаев COVID-19.

Турист, выйди вон

После объявления планов о закрытии границы для туристов казалось, что тем, кто уже находится на острове, дадут завершить свои каникулы. А было здесь на этот момент около 70 тысяч туристов.

Проводившая свой отпуск в Варадеро пара из Москвы еще в субботу, через день после появления этих новостей, рассказала корреспонденту «РГ», что их запланированное на следующую пятницу возвращение остается без изменений, гиды по-прежнему составляют расписание экскурсий. Ведь кубинцы обещали дать всем туристам спокойно покинуть страну. Но на деле все пошло не так гладко. Уже в понедельник стало известно, что все оставшиеся путешественники фактически переводятся на карантин. В ожидании рейсов домой им запретили покидать отели, а тех, кто остановился в частном секторе, обязали переехать в определенные гостиницы, где так же посадили в изоляцию. В самих отелях оказались закрыты бассейны, спортзалы и дискотеки. Более того, на Кубе все пляжи являются национальным достоянием, т. е. не принадлежат гостиницам. И хотя отели заботятся и поддерживают пляжи, напротив которых расположены, формально эти пляжи не являются их территорией. А это значит, что выходить на них строжайше запрещено. Представить туриста, которому запретили выйти на пляж из расположенного в 100 метрах от отеля довольно сложно, поэтому на курортах повсеместно начались стычки отдыхающих с правоохранителями, некоторых даже силой возвращали в отели. Мои же собеседники, к слову, благополучно вернулись домой в среду — туркомпания оперативно организовала «вывозные» авиарейсы. Но так повезло не всем — многим пришлось остаться на осадном положении дольше.

Здесь важно отметить, что кубинцы в целом весьма дисциплинированные люди. У них есть совершенно четкое понимание того, что, если власти Острова что-то запрещают, лучше перестраховаться и прислушаться. Ведь тем или иным способом о нарушении станет известно, а тогда неприятности гарантированы. Так, таксисты в одночасье отказались перевозить путешественников (туристы могли воспользоваться только услугами государственных такси), а хозяева частных домов попросили многих своих постояльцев на выход.

Но, безусловно, кубинцы тоже люди. Корреспондент «РГ» стал невольным свидетелем фактической спецоперации: когда он шел по улице жилого района, к одному из домов стремительно подъехал тонированный ВАЗ-2106, из которого, сиротливо озираясь, вышла пожилая пара (по внешнему виду из одной из скандинавских стран) с огромным чемоданом и спустилась по лестнице в полуподвальное помещение. Понимая, что его тайный замысел провалился, водитель «шестерки» говорит мне, что помогает своим гостям.

«Их рейс только послезавтра, а из другого частного дома, где они жили, их попросту выселили. В отеле, который выделен сейчас для приема туристов, не оказалось свободных мест. Я не мог не помочь им», — сбивчиво рассказал кубинец. Поняв, что я не намерен никому сообщать о его уже не вполне законном поступке, он добавляет, что предложенные гостями за помощь деньги помогут его семье, которая без туристов остается в весьма затруднительной ситуации…

Что дальше?

Таких, кто теперь лишится заработка вслед за тем, как Остров останется без туристов, миллионы. Уже на следующий день после того, как путешественники остались фактически вне закона, улицы одного из самых притягательных для туристов городов страны — Гаваны — оказались пусты и безлюдны. Слыханное ли дело — возле знаменитого Капитолия не найти ни одного розового кабриолета! Их стоянки пусты. В центре столицы никто не предлагает зайти в ресторан, не навязывает сигары, не зазывает на экскурсию и так далее по туристическому списку. Отныне все развлекательные заведения закрыты, а рестораны либо не работают, либо предлагают услуги по доставке.

Иностранцам теперь здесь не очень-то и рады. Корреспондента «РГ» полицейские два раза принимали за слоняющегося туриста и были готовы препроводить в отель в карантин. Лишь после предъявления аккредитации, приправленной долгими объяснениями, стражи порядка нехотя отпускали иностранца, советуя все же оставаться дома.

«Может, купишь сигары перед отъездом?» — неожиданно принимает меня за туриста возле уныло закрытого известного бара «Флоридита» одинокий улыбчивый кубинец. Недавно таких здесь было человек десять. А еще сразу замечаешь, что предлагает он свой товар теперь намного тише и скромнее, чем раньше. Он понимает, что за иностранцами контроль сейчас очень пристальный, и самому можно запросто нажить проблем. Но все же упускать шанс ему не хочется, ведь неизвестно, когда возможность продать сигары появится снова. Узнав, что перед ним не турист, он грустнеет, а вопрос о том, чем он планирует теперь заниматься без зарубежных гостей, заставляет его крепко задуматься. Сначала кубинец говорит, что попытается организовать доставку еды из своего ресторана, который они открыли вместе с братом. Затем он останавливается на мгновение и сам говорит, что доставлять не самые дешевые (как и все, ориентированное здесь на туристов) блюда вообще-то особенно и некому.

«Остается надеяться на то, что запрет быстро снимут и туристы вернуться. В любом случае, у нас не было другого выхода, страну надо было закрывать», — демонстрирует удивительную сознательность человек, который от такого запрета теряет фактически весь свой доход. Вообще восприятие принятых властями мер на Острове всеми оценивается вполне положительно. Кубинцы понимают, что времена предстоят действительно непростые, но другого выхода нет. Тем более людей, более 60 лет и так находящихся в блокаде, вряд ли можно напугать непростыми временами.

Жизнь продолжается

Но стоит выехать из туристических районов, город оживает. На улице встречается все больше людей, магазины работают, привычные очереди стоят. Хотя, конечно, народу заметно меньше, чем в обычный будний день. Власти Кубы давно призывают население не выходить без лишней необходимости из дома. Теперь этому способствует отмена школьных занятий (пока до 20 апреля) — родители вынуждены сидеть дома с детьми. Пока же власти пообещали наладить ситуацию со снабжением магазинов, а также распорядились соблюдать дистанцию в очередях не менее одного метра друг от друга. В наиболее популярных торговых центрах за этим следят полицейские. Теперь очереди визуально стали длиннее, хотя народу в ним не прибавилось. Ну, а в самих магазинах, как и в любых других общественных местах, на входе на столике стоят бутылки с хлоркой для того, чтобы посетители могли продезинфицировать руки. Если приходится заходить во много таких заведений, к концу дня кожа на руках начинает просить пощады.

Введены и другие меры, которые в основном направлены на снижение социальной активности населения Острова. Например, отменено автобусное и авиа сообщение между провинциями. Прилетевшие на Кубу пассажиры (а теперь это могут быть либо кубинцы, либо иностранцы, у которых есть вид на жительство) обязаны проходить 14-дневный карантин в специально переоборудованных для этого отелях, которые теперь все равно пустуют. Причем с собой можно ввезти теперь одно место ручной клади и один чемодан. Сделано это не просто так, ведь с учетом непростой потребительской ситуации на Кубе, раньше возвращающиеся в основном покупали дополнительный багаж и привозили с собой по 3–4 забитых чемодана. Теперь же возможности отвезти прибывающих с таким количеством вещей в карантинные центры у властей попросту нет.

Пока усилия кубинских властей по сдерживанию эпидемии, похоже, действительно работают. Динамика, да и само число инфицированных COVID-19 куда ниже, чем у соседей по региону — пока здесь подтверждены 57 случаев коронавируса. Сама Куба помогает другим странам бороться с пандемией — направляет медиков в наиболее пострадавшие регионы. Например, бригада кубинских врачей успешно работает в Италии. Но расслабляться, конечно, рано и на Кубе. Сам характер принимаемых местными властями мер свидетельствует о серьезности ситуации. Похоже, ограничения на въезд заграничный гостей вряд ли скоро буду сняты, и с доходами от турсектора придется повременить. А это значит, что Кубу в который раз ожидают непростые времена, к которым, впрочем, здесь готовы.

А вот жестких указаний всем оставаться дома на карантине здесь пока не было. Да и сложно ввести какие-либо запреты на выход кроме случаев крайней необходимости, если, например, в близлежащем магазине купить даже самые простые продукты не всегда получается. Ведь коронавирус не отменял проблему дефицита. И за продуктами здесь ходят не туда, куда ближе, а туда, где что-то есть. Об этом сообщает «сарафанное радио»: кому-то знакомые, а кто-то находит информацию в самых разных группах в интернет-мессенджерах. И затем в погоне за той же самой пресловутой курицей кубинцы могут проехать полгорода.

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