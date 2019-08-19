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Кто в мире сколько денег России должен?
По инф. rosbalt.ru   
19 Августа 2019 г.
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Россия, кредитовавшая многие страны, может считать своими крупнейшими должниками Белоруссию, Украину и Венесуэлу. Об этом говорится в статье РБК, проанализировавшего информацию из открытых источников.

Кто в мире сколько денег России должен?

Белорусы пока не выплатили Москве $7,5 млрд, Украина задолжала $3,7 млрд, Венесуэла — $3,15 млрд. Всего же 17 государств, включая Индию, Бангладеш, Кубу, Йемен и Кипр, наделали перед Россией долгов на $27 млрд.

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По инф. rosbalt.ru

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