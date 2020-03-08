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Кто помешал Брэду Питту возобновить отношения с Дженнифер Энистон?
По инф. argumenti.ru   
08 Марта 2020 г.
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Совсем недавно поклонники Брэда Питта надеялись, что он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого так и не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.

Кто помешал Брэду Питту возобновить отношения с Дженнифер Энистон?


Корреспондент Globe утверждает, что ему удалось побеседовать с мамой Питта. Джейн якобы призналась, что лично отговорила Брэда от развития отношений с Дженнифер. Интересно, что когда Энистон была женой актера, они со свекровью прекрасно ладили.

По словам журналистов, мать Питта убеждена, что «в одну реку дважды не войти», поэтому посоветовала ему не испытывать судьбу еще раз и не встречаться с женщиной, с которой история любви однажды не сложилась.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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