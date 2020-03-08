Кто помешал Брэду Питту возобновить отношения с Дженнифер Энистон?

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Корреспондент Globe утверждает, что ему удалось побеседовать с мамой Питта. Джейн якобы призналась, что лично отговорила Брэда от развития отношений с Дженнифер. Интересно, что когда Энистон была женой актера, они со свекровью прекрасно ладили.
По словам журналистов, мать Питта убеждена, что «в одну реку дважды не войти», поэтому посоветовала ему не испытывать судьбу еще раз и не встречаться с женщиной, с которой история любви однажды не сложилась.
В Москве погиб известный украинский шахматист, гроссмейстер Станислав Богданович и украинская шахматистка Александра Вернигора. Они отравились закисью азота, которая вызывает опьяняющий эффект и приступы смеха. (Дурачество привело к смерти, а ведь так многие из наших внуков любят развлекаться. Расскажите им об этой истории! - прим. МГ.)
Коронавирус COVID-2019 пойдет на спад в ближайшее время в связи с наступлением весны. Об этом заявила эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун. По ее словам, паниковать из-за инфекции не стоит, а опасения связаны с его «новизной» и необходимостью изучения.
Совсем недавно поклонники Брэда Питта надеялись, что он начнет вновь встречаться со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, но этого так и не произошло. Журналисты узнали, кто мог помешать актеру возобновить роман.
Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе ребёнка-подкидыша.
В России могут начать наказывать по отдельной уголовной статье вандалов, которые повреждают места захоронений воинов и памятники в местах боевой славы. Такой проект закона внес в Государственную думу глава государства Владимир Путин.
В российской армии служат более 41 тыс. женщин, в том числе 4 тыс. — офицеры, включая 44 полковника. В 2019 году женщины-военнослужащие получили 24 боевые награды. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«(…) Смесь из трех пестицидов (ципродинил, мепанипирим и пириметанил), используемых для борьбы с грибковыми болезнями растений, может способствовать прогрессированию болезни Альцгеймера. Таково заключение международного исследования, координируемого французскими исследователями и опубликованного в феврале в Environmental Health Perspectives, самом престижном научном журнале по вопросам гигиены окружающей среды», — пишет Le Monde.
К Международному женскому дню сервис аудиокниг составил список самых популярных в России женщин-писателей. В него вошли Макс Фрай, Айн Рэнд, Элизабет Гилберт, Джен Синсеро и Донна Тартт. Среди авторов в категории «Экономика и бизнес» лидирует Ирина Хакамада. А в детской литературе бесспорным лидером стала «Манюня» Наринэ Абгарян.
Наступило 8 марта — праздник, официально называющийся Международный женский день и возникший в знак борьбы женщин за свои права. Со временем в СССР и затем в постсоветских странах он «переродился» в праздник весны и внимания к представительницам женского пола.
Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса на основании данных о 229 видах животных, от насекомых до млекопитающих, статистически подтвердили гипотезу о влиянии половых хромосом на различие в средней продолжительности жизни между полами. В частности, они объясняют, почему женщины (с хромосомным набором XX) в среднем живут дольше мужчин (XY).
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