Ксения Собчак устала ждать и... вышла из самолёта

Сотрудники транспортной полиции составили протокол на телеведущую Ксению Собчак из-за инцидента на борту самолета в московском аэропорту «Внуково».

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Уточняется, что Собчак решила покинуть самолет из-за того, что рейс задерживали на длительное время.



- Мне естественно составили протокол. У меня нет никаких претензий к экипажу, и я тоже вела себя вполне прилично: попросила выйти. Это была такая ситуация, в которой не выполнялись правила перевозки и задерживали людей полтора часа — а это не меньше, чем полет до Питера, — заявила она.



Официальный представитель перевозчика — компании «Россия» — заявил агентству «Москва», что рейс SU 6034 задержали во «Внуково» в том числе из-за отказа одного из пассажиров от полета. В этом случае в соответствии с процедурами по авиационной безопасности производится осмотр места этого пассажира службой авиационной безопасности аэропорта. Сам пассажир передается работникам полиции.

По инф. rosbalt.ru

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