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Ксения Собчак ответила на критику своей новой телепередачи
По инф. argumenti.ru   
13 Февраля 2020 г.
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Телеведущая Ксения Собчак ответила критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток", первый выпуск которого получился скандальным: повесткой было выбрано громкое дело сестер Хачатурян.

Ксения Собчак ответила на критику своей новой телепередачи


Зрителям показали видеореконструкцию того, как убитый Михаил Хачатурян насиловал свою супругу и ссорился с сыном Сергеем, стреляя из пистолета. В Сети посчитали, что новое шоу Собчак - это "очередное дно для быдла".

- Судя по откликам, это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что это формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с "документалкой", - заявила Собчак.

Отметим, что передача с таким же названием, только на латинице, выходит на RTVI. Там тоже обсуждают социальную тематику. В настоящий момент RTVI уже направил Первому каналу письмо с претензиями и теперь ждет ответа.

- Наше шоу происходит без травматизации зрителя. Я считаю, что шоу Первого канала травмирует психику зрителей. Это вопрос ответственности менеджмента канала и его ведущих, - заявил продюсер "Doc Talk" на RTVI Никита Тихонов-Pay.

По инф. argumenti.ru

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