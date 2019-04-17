Крупная сделка на "рынке новорожденных" оказалась "контрольной закупкой" полиции

В Москве будут судить гражданку Казахстана, продавшую собственного ребенка за $20 тыс. Женщина обвиняется по статье о торговле людьми, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Иностранка в конце 2017 года повесила в Интернете объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка-младенца. В итоге, нашелся покупатель, с которым была обговорена цена и место встречи — в аэропорту.

В апреле 2018 года женщина «продала» сотрудникам полиции, действовавшим в рамках оперативного мероприятия, ребенка за 1,2 млн рублей и была задержана.

Ее уголовное дело рассмотрит Симоновский суд Москвы.

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Можно поужасаться цинизму современных нравов и на этом остановиться. А можно - задаться вопросом: что объединяет все эти случаи? Очевидно, две вещи: младенцев "продают" женщины, которые, в силу житейских обстоятельств, не могут их прокормить - зачастую, вынужденные таким образом заработать на пропитание себе и другим детям. А "покупают" - женщины и семьи бездетные (мы хорошо знаем, что такое бывает - и не всегда по вине супружеских пар). Мотив - почему не взять ребенка из детдома, а получить именно новорожденного? - очевиден: так легче с самого начала объявить его своим, законнорожденным (и в юридическом смысле, и для "людского мнения").

Не берясь ни оправдывать, ни осуждать подобную практику морально - просто констатируем: есть спрос, есть предложение. И не исключено, что "рождение младенцев на продажу" может стать когда-нибудь узаконенной практикой (в конце концов, это ведь мало чем отличается от суррогатного материнства, к которому мы потихоньку привыкаем, в том числе и благодаря примеру той же Аллы Борисовны Пугачевой). Шокирующе? Да. Может ли стать реальностью? Тоже - "да", хотя морального одобрения такой порядок вещей вряд ли когда-нибудь вызовет...

По инф. rosbalt.ru

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