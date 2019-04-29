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Кровавый итог ссоры с сыном: 70-летний отец пойдет за решетку надолго...
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
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В селе Средний Икорец в Воронежской области произошло убийство. Как сообщают следственные органы СК России по региону, задержан 70-летний местный житель.

Как удалось установить следователям, в ходе конфликта пенсионер изрезал собственного 39-летнего сына ножом. От полученных ран потерпевший скончался.

Преступник задержан. Ему грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

По инф. rosbalt.ru

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