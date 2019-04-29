Кровавый итог ссоры с сыном: 70-летний отец пойдет за решетку надолго...

В селе Средний Икорец в Воронежской области произошло убийство. Как сообщают следственные органы СК России по региону, задержан 70-летний местный житель.

Как удалось установить следователям, в ходе конфликта пенсионер изрезал собственного 39-летнего сына ножом. От полученных ран потерпевший скончался.

Преступник задержан. Ему грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ