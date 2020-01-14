Кровати с клопами, окна без стеклопакетов, штукатурка сыплется. И это — больница?!

Видео из отделения для онкологических больных в клинической больнице Святителя Луки в Петербурге опубликовала в Instagram пользовательница под ником beauty_margosha. В ролике она демонстрирует отслаивающуюся штукатурку на стенах, небрежно брошенный на пол линолиум, двери с облупившейся краской и обшарпанные кровати в палатах.

«Это не Чернобыль, а клиническая больница Святителя Луки в Санкт-Петербурге. И именно здесь я прохожу лечение, на онкологическом отделении. <...> Здесь в меня поверили! Подобрали точное лечение! И в максимально короткие сроки я вернулась в свой обычный режим, продолжая лечение! Впереди еще много работы! И условия нашего отделения, места надежды каждого онкобольного, места, где творят чудеса лучшие умы, выглядят ужасающе!» — написала женщина.

«За 5 лет ничего не изменилось. Когда-то ездила на занятия в эту больницу. Кабинет для студентов — в подвале с плесенью на стенах. Больница как была в ужасном состоянии, так и осталась, печально. Особенно ужасно, что не одна такая больница у нас в городе!» — с грустью отметила в комментариях подписчица.

«Работал на этом отделении в 2015 году. Чтоб понимали, уже тогда говорили, что ремонт доделывают, и мы переезжаем на 4-й, если не ошибаюсь, этаж. Спустя 5 лет очень удивлен, что как было, так и осталось. Условия максимально спартанские, что у пациентов, что у персонала. Окна без стеклопакетов, зимой холодно, в сестринской подобие кровати с клопами, стол, стул и шкаф. у пациентов туалет общий в конце коридора. Надеюсь, что хотя бы тараканы больше не ползают и мыши не пробегают», — отметил еще один пользователь.

Как рассказали «Росбалту» в приемной главврача больницы, месяц назад было принято решение, что город выделит средства на капитальный ремонт онкологического отделения.

«В конце декабря городской центр госэкспертизы одобрил проектно-сметную документацию по капремонту. Он требуется только в онкологическом отделении, и его проведут в 2020-2021 годах. Вся остальная больница в хорошем состоянии», — заявили в больнице.

Напомним, состояние здравоохранения и постоянные протесты профессионалов против его развала - одна из регулярных тем нашего портала (а кто еще больше нас, пожилых, заинтересован в качественной медицине, даже не для себя - а для внуков?!):

По инф. rosbalt.ru

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