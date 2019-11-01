Кроме шуток: космонавты попробуют на МКС... испечь печенюшки!

В ближайшем будущем на борту американского сегмента Международной космической станции (МКС) испытают новую электрическую печь, способную работать в невесомости. Печь доставят на МКС грузовиком Sygnus.

Как сообщает ТАСС, новый гаджет позволит провести эксперимент по выпечке в космосе настоящего «домашнего» печенья. Это важно с учетом планов проведения долговременных полетов на Марс. По информации AP, в печке сначала попробуют изготовить печенье с шоколадом. Тесто для него летом доставили на станцию и сейчас оно хранится в замороженном виде.

Температура в электропечи может быть доведена до 177 градусов Цельсия, что вдвое больше имеющихся сейчас на МКС средств разогрева пищи. По предварительным расчетам, на приготовление одного печенья уйдет 15-20 минут. Три печенья, приготовленных в невесомости, отправят на Землю для анализа. Разработчики электропечи особенно отмечают, что по МКС будет разноситься запах свежей сдобы, создавая уют и домашнюю атмосферу. Угостят ли американцы «космическим» печеньем остальной экипаж МКС — не уточняется.

Напомним, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка , американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир , а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано . Добавим, что неделю назад американским астронавтам пришлось временно перенести чайник и плиту в другой американский модуль. У американцев возникли проблемы с кухней из-за короткого замыкания в модуле Unity. Они ходили в российский модуль «Звезда» за кипятком и чтобы подогреть еду.

и , американцы и , а также представитель Европейского космического агентства итальянец . Добавим, что неделю назад американским астронавтам пришлось временно перенести чайник и плиту в другой американский модуль. У американцев возникли проблемы с кухней из-за короткого замыкания в модуле Unity. Они ходили в российский модуль «Звезда» за кипятком и чтобы подогреть еду. Другие новости из космического пространства - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ