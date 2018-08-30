"Критика услышана": ПФР объявляет о сокращении штата и офисов

Штат Пенсионного фонда России (ПФР) в будущем году будет сокращен на 25%, сообщили в пресс-службе ПФР.

С 2015-го по настоящее время штат уже сократился более чем на 17 тыс. человек, добавили там. В 2019 году также планируется сокращение, уточняет ТАСС. В ПФР подчеркнули, что ведомство не первый год реализует меры по оптимизации численности сотрудников и структуры территориальных органов: в 2016—2017 годах 620 управлений ПФР были реорганизованы в 242 межрайонных управления.

Это можно назвать реакцией ПФР на критику (весьма мягкую!), прозвучавшую во вчерашнем телеобращении Владимира Путина в связи с "пенсионной повышкой". Напомним, что президент высказался следующим образом: «Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю».

При этом, указали в пресс-службе, продажа объектов фонда не обсуждается. Во-первых, все они являются госсобственностью, и переданы Росимуществом в оперативное управление ПФР. Во-вторых, президент РФ во вчерашнем телеобращении привел пример с продажей части госсобственности ПФР как нерациональную идею. Расчеты ПФР совпадают с данными, которые привел президент — при продаже всех объектов фонда денег хватит лишь на шесть дней выплаты пенсий, добавили в ПФР.

«Офисы» ПФР — это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп, уточнили в ПФР. В среднем за год клиентские службы ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1-1,5 млн владельцев сертификата на материнский капитал.

Выступление Владимира Путина 29 августа по проблематике пенсионного возраста и соответствующих реформ:

По инф. rosbalt.ru

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