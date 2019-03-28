Крыша поехала: найдена виновница некоторых "ложных минирований" в Петербурге

В Петербурге задержана женщина, которую подозревают в том, что она накануне сообщила о заминировании торговых центров.

По данным АН «Оперативное прикрытие», вчера вечером в полицию Пушкинского района поступил звонок с телефона, зарегистрированного на 63-летнего пенсионера. Звонивший сообщил о заминировании ТЦ «Риф» на Школьной улице в Пушкине и ТЦ «Меркурий», его быстро вычислили. Это оказалась 57-летняя женщина, которая состоит на учете у психиатра. Звонки в полицию она совершала, стараясь изображать мужской голос. Ее задержали этой ночью.

Кроме того, вчера по телефону были «заминированы» ТЦ «Континент», «Балканский», «Заневский каскад», «Балтийский», а также ТЦ «Норд», ТЦ «Призма», «Академический» и ТЦ «Атмосфера». С другого номера пришло сообщение о всех 69-ти станций метрополитена в Петербурге.

Сообщается, что, по данным связистов, звонки осуществлялись посредством IP-телефонии с адресом, зарегистрированным в Великобритании. В результате вчера были эвакуированы 11 торговых центров, осмотрено всего — 15. Метро не стали эвакуировать. Ничего опасного не обнаружено.

По инф. rosbalt.ru

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