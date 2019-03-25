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Крымский мост готовится к железнодорожному движению
По инф. rosbalt.ru   
25 Марта 2019 г.
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Над Керченским проливом установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста, их общая длина превысила шесть километров.

Крымский мост готовится к железнодорожному движению

Инфоцентр «Крымский мост» сообщает, что с помощью кранов и домкратов строители смонтировали 307 опор и 160 тыс. металлических конструкций.

Пролеты весом более 500 тонн изготавливались на российских заводах и поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде.

«Более шести километров пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», — говорится в заявлении.

Полностью работы должны быть завершены к декабрю текущего года, когда на мосту планируют запустить движение железнодорожного транспорта.

По инф. rosbalt.ru

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