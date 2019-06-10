Кража электричества ударит по карману

Поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности за кражу электричества 9 июня вступили в силу.

Поправками усилена административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, а равно за повторное самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, пишет «Парламентская газета»

Отныне эти действия наказываются штрафом для граждан — в размере от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет; для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ