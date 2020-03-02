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Красноярцы устали от черного неба и вышли на митинг

По инф. rosbalt.ru   
02 Марта 2020 г.
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Проблемы с экологией и постоянный режим «черного неба» надоели жителям Красноярска. Уставшие и обеспокоенные неблагоприятной экологической обстановкой люди вышли на митинг.

Под «черным небом» Красноярска прошел экологический митинг: ждали губернатора, но он к людям не вышел

Участие в акции приняли более 400 человек. Они рассказали о росте числа онкологических заболеваний в городе и о суицидальных настроениях красноярцев.

В резолюции митинга участники потребовали принятия мер для предотвращения экологической катастрофы в регионе, а также обратились к промышленным предприятиям с просьбой об установке современных фильтров, которые минимизируют вредные выбросы в атмосферу.

Напомним, что мы уже писали об этой экологической проблеме, которая тревожит все больше красноярцев:

Хотя организаторы звали и губернатора Александра Усса, и прокурора края, и министра экологии на акцию, никто из чиновников на мероприятие не пришел.

Активисты требуют отставки главы региона. В ходе акции они начали сбор подписей за его увольнение.

По инф. rosbalt.ru

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