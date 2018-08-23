Красноярцы будут митинговать против "пенсионной повышки" сразу в шести местах

В Красноярске представители КПРФ, столкнувшись с препятствиями в согласовании митингов в центре города, решили провести их в других районах города. Как сообщили в пресс-службе краевой парторганизации, в четверг в Красноярске состоится шесть митингов против повышения пенсионного возраста.

Акции протеста пройдут в шести местах. Жители Кировского района будут митинговать на улице Щорса, жители Советского района — на площади у ДК Труда, Свердловского района — в сквере у памятника Александру Матросову, Октябрьского района — на площади у ГорДК, Ленинского района — на площади у ДК «1 Мая», Железнодорожного района — на площадке перед проходной вагоноремонтного завода.

Митинги пройдут в вечернее время. Без «собственного» митинга остался только Центральный район Красноярска. Предполагается, что его жители смогут присоединиться к акциям в соседних районах.

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По инф. rosbalt.ru

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